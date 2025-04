Toen Ons Robbie nog een excellentie was, was het co2 co2 co2 klimaat klimaat klimaat en dekentje dekentje dekentje, maar nu Robbie als nobody in de oppositie zit, is het opeens WE GAAN TIEN STEDEN BOUWEN, gewoon in het weiland, want dat is toch maar "braakliggend terrein". Welja, help de biodiversiteit maar weer eens om zeep. Nu is de queeste naar meer Lebensraum niet helemaal nieuw voor Der Rob - meneer was ook al verantwoordelijk voor "Berlijn aan de Rijn"

Waar die tien nieuwe steden dan moeten komen, kan Jetten nog niet zeggen. ,,Maar het kan niet zo zijn dat mensen elkaar in een stad tonnen moeten overbieden om een huis te kunnen kopen, terwijl daar vlak buiten weilanden braak liggen.’’ (Alg. Dagblad) Aldus Robbie "overwaarde" Jetten.

Nou, dan callen wij 'm maar! Waar moeten die 10 nieuwe steden komen? Noord-Groningen? Limburg? In het Markermeer? In de Hedwigepolder? Een extra Waddeneiland erbij? Borkum bezetten? Zesde Maasvlakte? Of duwen we nu eindelijk die waardeloze klote-Veluwe eens waterpas voor de Vijfde Stad van Nederland?