Tsja wat valt er nog te halen als DE HELE WERELD je ene hit kent en die oorwurm woord voor woord of toch in ieder geval fonetisch kan meeblèren, en de rest regelrechte troep is, of als genereuze geste gekwalificeerd kan worden als middle of the road-wachtkamercrack. Nou dan brengt u gewoon af en toe nieuwe albumpjes uit, zoals Spin Doctors, een DRAAK van een band met DRAKEN van platen - zelfs dat Pocket Full of Kryptonite uit 1991 is extreem drakig. Er is zo veel betere, mooiere en ingenieuzere muziek te vinden dan Spin Doctors, dus u hoeft echt niet op de YouTube hierboven te klikken om die zaaddodende zooi te luisteren en u hoeft het al helemaal niet te kopen. Meer nieuwe muziek: Bon Iver, gegarandeerd een slappe piemel, en Epica, de favoriete band van GU, afgrijselijke metal van Nederlandse bodem. Wat een muziekweek mensen!