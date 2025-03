Heren & Heren. Uw nieuwe ochtendritueel! Gaat vanaf morgenvroeg in, dus maak het niet te laat vanavond. Wekker aub op 03:50 uur. Daarna kokosnoot dompelen in Saratoga-ijswater, mombakkes insmeren met bananenschil, mediteren & heel veel stukjes hardlopen met schoudertasje en blijven hydrateren met Saratoga. Wie dit tien jaar geleden online zette, kreeg subiet GAYYYYYYY naar z'n hoofd geslingerd, maar tegenwoordig zijn het al TIPS FOR MEN en bent u een toxische masculinazi uit de manosfeer die geen reedt snapt van Netflix-series. Wat een tijd om in leven te zijn. Oant moarn.