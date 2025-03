Potverdrie. Alles gaat kapot. Nu ook al onze mooie Wilhelminatoren (lol aangepaste wiki) in Valkenburg. Schitterend rijksmonumentje uit 1906. Alles meegemaakt, twee wereldoorlogen, diverse rampen, Frans Timmermans en overstromings. Waarschijnlijk geen slachtoffers. VIDEO: Hart van Valkenburg bloedt. Speculeren en complottheorietjes kunnen in de comments. Onze gok: ZE RUSSIANS. Actueel liveblog over deze nationale ramp bij de Limburger.