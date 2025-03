Indie, de muzak onder de muziek. Volstrekt inwisselbare galmende gitaren, verveelde zang, havermelkbar, te sloom om te dansen, te snel om te zitten, kansloos om te pitten, met extra veel middelvingers naar die dromerige / zweverige indiepop of indiefolk, voor wanneer het wachten in de wachtkamer vervelender is dan de booroperatie zelf. En in dat genre is er een nieuwe plaat van Doves, waar we heel veel ingewikkelde woorden aan kunnen wijden dat de band tot 'nieuwe hoogten' stijgt maar we gaan liever naar de tandarts. Meer nieuwe muziek deze week: The Devil Makes Three, Darkside en een heleboel troep.