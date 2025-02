Hallo Leute. Herzlich Wilkommen im KeinStil StamCafé. Heute Abend staat de deur voor iedereen open en mag u allemaal mee oudehoeren over de Verkiezingen des Duitslands, als de uitslagen binnenkomen. Opkomstpercentage was enorm... 84% en dat had natuurlijk 88% moeten zijn, maar je kunt niet alles hebben. Prognose was al duidelijk: CDU/CSU grote winnaar, en AfD ook grote winnaar. Maar het zal allemaal voor Jann Schwanz zijn voor mevrouw Weidel cum suis. De zetelverdeling wordt Koalitions-Roulette genoemd, en hierrr is te volgen hoe de 630 zetels gevuld kunnen worden. Niet roepen: wat heb ik daarmee te maken - het gaat economisch nogals beroerd met Duitsland, en voor je het weet staan ze hier de tulpenbollen uit de grond te trekken omdat ze honger hebben. Bis Morgen!

UITSLAGENKAART bij de NOS