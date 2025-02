Het is allemaal leuk en aardig met dat America First, maar ondertussen gaat de ware essentie van the land of the free dus KAPOT. "Hooters is considering filing for bankruptcy as it grapples with declining customer traffic and mounting debt. The Atlanta-based restaurant chain has hired legal and financial advisers to explore restructuring options."

U leest het. Hooters, die geniale cafetariaformule waar we in Nederland veel te preuts voor zijn, gaat mogelijk failliet. Is WOKE hiervoor verslagen? Zijn hiervoor 242 kisten Britse thee in de zee gemieterd bij Boston? Is hiervoor de Declaration of Independence getekend? Hebben we HIERVOOR die 5 miljoen gulden aan John Adams verschaft in 1782? Wat is die vlag met streepjes en sterretjes nu helemaal waard als je verdorie niet eens meer kip kunt vreten tussen meiden in te krappe t-shirts?? TRUMP JONGEN, DOE IETS.