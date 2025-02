Oke oke het zijn verwarrende tijden. Een maand geleden zagen we een vrij bizarre manier om "my heart goes out to you" uit te beelden van Elon Musk. Musk, die sinds een tijdje enorm bezig is met de Duitse politiek en zelfs een MAGA-petje in het Fraktur-lettertype is gaan dragen. Vervolgens deed totale gek Steve Bannon een overduidelijk opzettelijke hitlergroet bij CPAC. Het is uw goed recht om te denken dat er iets aan de hand is, maar dít hoeft natuurlijk ook weer niet. Ter gelegenheid van het afscheid van stadion De Braak voerde Helmond Sport gisteravond het oude logo. De rode octagon met een witte S en een zwarte H werd vanaf de oprichting in 1967 tot 1989 gebruikt. Met nazisme heeft het natuurlijk NIETS te maken en al die domme reacties slaan dan ook HELEMA- Oke ja nee fuck het lijkt wel echt heel erg op een swastika. HIDING IN PLAIN SIGHT!