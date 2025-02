Domweg gelukkig op een Thais plein zonder witte mensen in je tussenjaar

U denkt misschien dat u het mooi voor elkaar heeft in het leven. Misschien heeft u een fijne woning in een fijn stukje Nederland. Misschien heeft u een lieve hond, kat of wellicht zelfs een partner. Misschien heeft u voor uw gevoel het onderste uit de kan gehaald, heeft u de schaapjes op het droge. Misschien heeft u het gevoel dat alles onderaan de streep prima heeft uitgepakt. Een zinvol bestaan. Misschien durft u zelfs te zeggen: ik ben gelukkig.

Maar stel uzelf dan de vraag: Zit ik in Thailand, in Bangkok, in een buitenwijkje, waar letterlijk geen witte mensen zijn? Heb ik net besteld bij een vrouw die geen Engels spreekt? Hoopt u dat ze u geen vlees geeft maar heeft u wel een lekker watertje van haar gekregen? Zo niet, bent u dan wel ECHT gelukkig?