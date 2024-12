Nieuwe docu van Geertjan Lassche, de gaafste documentairemaker van Nederland (ex aequo met Roy Dames), die iedereen de Andere Kant van 't Land laat zien zodat de rest van Hilversumterdram weer zeikerige stukkies kan tikken dat ze er niks van snappen. Tik van de Meule. Gaat over het noordoosten van het land en de subcultuur rond de piratenzenders, meer specifiek de zender Tik van de Meule uit Sint Jansklooster. Die piratenzenders zijn dus: FANTASTISCH. Plattelandscowboys met een broertje dood aan conventies, afkeer van Hilversumse mainstreammeuk, liefde en passie voor schurende Nederlandse (piraten)muziek, extreme gemeenschapszin en dan maar gewoon zenden. Als je in de trein (meh) van Zwolle naar Groningen zit moet je maar eens over de FM-band priegelen en dan vang je er vast eentje op. "Bereik is goed, vanuit de trein", moet je dan appen, want niets is beter dan goed bereik. Hoe de vork in de steel zit, en wat die mensen precies drijft, ziet u op 24 december.