Hibristofilie. Aantrekkingskracht (ook seksueel) tot boefjes. MAAR ACH wat kan ons het ook schelen, het is feest in de tent want hardloper Oscar Pistorius die zijn vriendin Reeva Steenkamp overhoop schoot heeft een nieuwe vriendin. En die nieuwe vriendin lijkt als twee druppels water op die vriendin die het waagde om tegen zijn kogels aan te lopen. De familieleden van Reeva vinden het maar niks maar die zijn zeker jaloers op geluk. Wel een kleine tip voor Rita. NEEM DE BENEN!