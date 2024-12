Het is feest bij de NS. Fléssen champagne worden er morgen (vandaag werken ze niet of nauwelijks) doorheen geramd op NSHQ in Utrecht. Allemaal om de nieuwe dienstregeling te vieren. Vandaag is het: nieuwe dienstregelingdag. Dat betekent dat je vanaf nu op net iets andere tijden dan normaal je helemaal schots en scheef kan gaan betalen aan een staplaats in een of ander vorig jaar juni voor het laatst schoongemaakt ondergekotst halletje van een trein die 40 minuten te laat vertrekt met een persoon naast je z'n patatje joppie over je jas pleurt en een oma in de hoek die in haar broek schijt aangezien de plee verstopt is terwijl de trein halverwege stopt omdat er blaadjes op het spoor liggen en je in een of andere bus geflikkerd wordt die je op een halfuur lopen van je eindbestemming er weer uit smijt. Fijne dienstregelingdag voor iedereen die het viert!