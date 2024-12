Ik ben 25 jaar lang weggeweest uit NL. Sinds 2,5 jaar woon ik weer in Den Haag, de stad waar ik geboren en getogen ben. Ik vertrok met vrouw en kinderen voor mijn werk naar Azië in 1997. Wat zijn de grootste verschillen die mij opvielen na terugkeer? Een 🧵 pic.twitter.com/FShOggW2i5

Man komt na 25 jaar verblijf in het buitenland (Aziê) terug in geboorteplaats O O Den Haag en beschrijft toen & nu in een heerlijk alsook vermakelijk draadje op X. Vroegâh lagen ze met de bleaute tiete (nooit tietâh zeggen) op het strand te zuipâh en te rokâh, en tegenwoordig flikkeren demense troep op straat, proberen ze Ries met zijn Groepie KaPoDT te maken, zijn er winkels in """bruidsmode""" die biem doen en kost de verbouwing van het Binnenhof een godsvermogen. Daar schrik je toch van! Extraspeciale Kijkwijzer Disclaimer. Draad op X bevat schokkende beelden van een Normaal Nederland en onthutsende na-oorlogse prijzen voor een zak patat. EN WAT ER TOEN GEBEURDE... Gebruik de vertaaltool om te reagurâh. Oant moarn.