Lieve mensen doe ff niet zo spastisch als Roos Wijnschlikker. Als je kind 15 of 16 is mag hij of zij heus wel een slokje bier of nipje wijn. Toen wij 15 waren gingen we met onze gekopieerde ID-kaarten naar De Radstake en Dieka en Boode en De Stunt en al die andere geestverruimende tenten daar in het oost'n en dan zopen we onszelf helemaal ondersteboven, en kijk wat er van ons geworden is, we werken bij GeenStijl. Dat bemoederende gedoe dat een kind van een paar slokken bier meteen helemaal Brandsteder gaat. "Kinderen die thuis een slokje mogen, vertonen risicovoller gedrag buitenshuis." Maar ze zijn wel gezelliger! Bovendien: kids die thuis een autoritaire, stichtelijke of religieus benepen opvoeding genieten worden later ook knettergek. Schijt aan de lever, geef je kind jenever!