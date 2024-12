Alle vrouwen abo op Ziggo nemen! De heetste hunk van de Hitkrant is weer vrijgezellig. SAM VAN ROYEN. Wat een stuk vlees. Zijn moeder is de tamponziekte maar deze lijger is mooier opgedroogd dan prins Erik uit De Kleine Zeemeermin. Hoe hij z'n kettinkjes lekker nonchy over z'n zwarte shirtjes drapeert: ZWIJMEL. Hij had verkering met een of andere schaatster, maar die was natuurlijk geen match. Bovendien zou Sam zomaar eens van de monsieurs kunnen zijn maar weten wij veel, we zijn het station van logisch nadenken allang gepasseerd.