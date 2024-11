Bloemstuk in Beeld. LANDGENOTEN... We gaan er weer eens allemaal aan. Niet gewoon deaud met koffie/cake, witte rozen en een mopje muziek, maar echt helemaal naar de allesverwoestende armageddon teringtiefus. Frans Timmermans heeft vandaag op het partijcongres (uitzoeken welke partij - red.) DER UNTERGANG van Nederland aangekondigd. Nu kunt u wel roepen NEIN NEIN NEIN, maar Frans Timmermans weet blijkbaar dingen. Goed, het waren niet de elegantste 101 dagen sinds de verkiezingen, maar dat kwam vooral door de onwil en rancune van De Stomlinkse Ambtenarij. De Zittende Klasse, die nergens last van heeft (gehad), die lachend supermarkt en tankstation bezoekt, die lachend een pleepapier-bonus + burostoel regelde in coronatijd, die lachend met vroegpensioen mag gaan - in zo'n fossiele kudtcamper van 175.000 euro. Maar Schoof 1, dat is pas errug.

OJEE: De vaandels gaan omhoog, de rijen worden gesloten