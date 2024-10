Het kan goed zijn dat u dit gemist heeft maar dit is het jaar waarin Milli Vanilli, een van de grootste oplichterijen uit de geschiedenis van de popmuziek, werd witgewassen. Dat gebeurde middels een documentaire en een biopic waarin het Vanilli-verhaal geschetst werd als dat van 2 knappe doch arme zwarte jongens uit München die in handen vielen van een producer met dollartekens in de ogen die al eens eerder hetzelfde trucje uit had gehaald met Boney M. Het was wel een beetje gek dat beiden met een zwaar Duits accent praatten maar wel vloeiend Engels konden rappen en zingen, maar op een of andere manier nam men het voor lief. Een kortstondig internationaal succes, gevolgd door een veel langere internationale canceling en de tragisch jonge dood van de helft van het playbackduo.

Fast forward naar 2024: Fab Morvan, de nog levende helft van Milli Vanilli, woont met zijn gezin in Amsterdam en krijgt plots hernieuwde internationale aandacht en sympathie. Wat doe je dan? Nieuwe (oude) muziek uitbrengen. En gewoon zelf zingen, want dat blijkt hij uiteindelijk toch prima te kunnen. Wij gaan niet zeggen dat het een wereldhit moet worden, maar het is op zijn minst een merkwaardige redemption-arc die wij niet zagen aankomen.