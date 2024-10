Soep van de Week

door Arthur van Amerongen

Kent u die grap van Tofik Dibi, Mia Khalifa, Jørney Hendrikx en Pepijn Lanen die hand in hand naar een LGBTQQIP2SA-rooftop swingersparty in Gaza gingen? Het feest ging niet door omdat er geen hoge gebouwen meer zijn in Gaza. Lanen, ook wel bekend als Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig, is de nieuwste aanwinst in de freakshow van Palliepijpers die dagelijks de ether vervuilt. Deze week krijste Lanen uit het niets “Free Palestina” tegen wakaman Umberto, vermoedelijk in de hoop hiermee nieuwe optredens in babbelshows op de treurbuis binnen te harken. De knaap zag er apestoned en verward uit en in eerste instantie dacht ik dat het Patti Smith was, na een extreme make-over. We kijken even naar de beelden:

Godskolere, wat voor levensgevaarlijke dope gebruikt dat gedrocht?



Pepijn Lanen weigert Songfestival: ‘Free Palestina!’, Edson klapt - https://t.co/9jiu6rfcsO — Arthur van Amerongen (@DonArturito) October 25, 2024

Eind vorig jaar schreef de vogelverschrikker uit Utrecht nog op Instagram dat hij hoopte op minder walgelijke dieptepunten in 2024. Welnu: dat is niet gelukt en het lijkt mij voor iedereen beter - dus ook voor Palestina - dat de knakker zich weer eens aanmeldt bij de detox van de Jellinek in Utrecht. En dan Tofik Dibi. Ach, wat zal ik nu weer eens over die hysterische bitch schrijven? Een fotootje zegt meer dan duizend woorden:

Nooit geweten dat Gordon een zus heeft! pic.twitter.com/yxZW0l5bKn — Arthur van Amerongen (@DonArturito) October 22, 2024

Ik ben jarenlang een Dibi-watcher geweest en in 2015 bracht ik een hommage aan het fenomeen uit Vlissingen, getiteld: Waar was u toen u hoorde dat Tofik Dibi gay is? Ik weet het nog precies: ik stond aan de toog van de Arabische homokroeg Habibi Ana in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam en het was rond de millenniumwisseling. Tofik Dibi was toen trending in die kringen, vooral omdat hij een piepjonge en aanstootgevende nieuwkomer uit het exotische Osdorp was en dus hot. Inmiddels zijn we vijftien jaar verder en kunnen we aan de hand van het kiekje op de achterflap van zijn onthullende autobiografie Djinn concluderen dat hij geen aanwinst meer is voor de gay scene, tenzij als activist voor de mohammedaanse vleugel van de Roze Rimpel, de seniorenbond binnen de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit (COC in de volksmond, met een C). Anno 2015 aan de media opbiechten dat je homofiel bent is natuurlijk hartstikke dapper maar het wachten is op een Arabische en een Berberse vertaling van zijn autobiografie en een aansluitende promotoer door Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In februari van dit jaar twiette ik nog dat de lama uit 020-Gaza gorgelde dat hij het slachtoffer was van een zionistische haatcampagne. Bij nader inzien had ik beter alpaca kunnen schrijven. En dan het fenomeen Mia Khalifa. Mijn grootste probleem met Sarah Joe Chamoun is dat ze het nog nooit “op zijn Grieks” heeft gedaan in haar naar schatting 40 rolprenten (op zijn Grieks kan vervangen worden door op zijn Turks, op zijn Arabisch en op zijn Berbers). Dat is vreemd omdat de artiesteningangen van dames in Libanon druk bezocht worden omdat ze - ongeacht hun persuasie - hun maagdelijkheid niet willen verliezen voor het huwelijk. Inmiddels is Mia een icoon van het intersectioneel feminisme en het boegbeeld van Palliepijpers. Even een kleine anekdote tussendoor: in een twietje vergeleek ik Francesca Albanese, de Oberaufseherin van de Verenigde Naties voor de bezette Palestijnse gebieden, qua uiterlijk met Mia Khalifa.

Francesca Albanese @FranceskAlbs is a very old and tainted version of Mia Khalifa. @miakhalifa pic.twitter.com/HVE50horqL — Arthur van Amerongen (@DonArturito) December 9, 2023