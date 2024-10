Internationaal pleefiguur, we slaan het weer. Nederland kleurt dieprood als het gaat om prikzekerheid uit de muur. Nog even, en we zitten net zo in het donker als in Havana aan de straat van Florida. Dat ziet er dan zo uit: Cuba Blackout. Slowakije, Slovenië, Letland, België hebben de zaakjes prima op orde, maar Nederland is weer eens het stomste jongetje van de klas. "It reveals that key European economies like the Netherlands[..] are severely lagging in grid readiness for the green energy transition [..] these countries face serious risks, including rising energy costs, delays in decarbonization, and increased vulnerability to power outages." Al die centjes voor Oekraïne, AZC Oeganda, Paul Platina Rosenmöller, de Commissie Vroegpensioen Beoordelingen (3500 fte), de NPO en een dozijn overbodige ministeries kunnen beter uitgegeven worden aan hoogspanningsmastjes, kabeltje hier kabeltje daar, van die stomme kastjes in het straatbeeld en bijvoorbeeld een kerncentrale of tien erbij. Had u al kaarsen, batterijen, blikvoer, water, benzine en een aggregaat gehaald? Wel doen hoor, overheid doet niets. (via)