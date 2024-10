Qua grote namen deze week weinig nieuws onder de zon op muziekgebied, behalve dan de nieuwe plaat van Kylie Minogue. De muziek van Kylie Minogue is een dikke darmoperatie bij een ontsteking aan je slijmvlies. Ooit werkte het allemaal wel naar behoren - vooral met Nick Cave enzo - maar tegenwoordig is het iedere dag wakker worden met pijn aan de dikke darm. Zo is die muziek van haar dus ook. AU AU STOP PIJN AAN DE DARMEN! Wist u trouwens dat Kylie Minogue 1.52 meter is? Bijna net zo lang als een beroemde Nederlandse columnist. Wel leuke 'ontdekkingen' deze week: het heerlijke Japandroids (boven), het lekkere Skegss (onder) en het coole Porridge Radio (na de klik). Doei.