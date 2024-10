NIEUWS UIT DE NATUUR. De blauwvintonijn, ook wel zeer terecht aangeduid met 'reuzentonijn', is terug in Nederland. Dat wil zeggen, in Nederlandse wateren. Uiteraard worden in verschillende media alweer dolblije waterbiologen aangehaald over hoe blij we moeten zijn dat onze zeesamenleving weer iets diverser geworden is. Dat is dan natuur. Weten ze wel hoe klein onze wateren zijn? Met je natuur. De reuzentonijn weegt makkelijk een kilo of 250, het allergrootste gevangen exemplaar zelfs 684 kilo. Plus, het is een roofdier. NÓG EEN ROOFDIER. En wat eten die? VIS. ONZE VIS. Maar naast lege viswinkels levert de komst van de reuzentonijn vooral nieuwe vraagstukken op. Hoe herken ik een reuzentonijn? Moet ik mijn vijver aanpassen om de komst van een eventuele reuzentonijn tegen te kunnen houden? Waar meld ik schade die mogelijk door een reuzentonijn is veroorzaakt? Kunnen we onze kinderen nog wel in de zee laten zwemmen? Mag er op de reuzentonijn geschoten worden met een paintballgeweer?