Is dit waar generatie '68 voor gestorven is in de loopgraven van het vredesdividend?

We slaan de kranten over, want zulk nieuws over "De (bijna) geluidsdichte cabine" wordt nu eenmaal het best gebracht door het plaatselijke studentenkrantje zelf: "Waar de studentleden in eerste instantie nog om de hete brij heen draaien (“er komen soms twee mensen tegelijk naar buiten”, “er gebeuren dingen waarvoor het niet bedoeld is”), komt uiteindelijk het hoge woord eruit: “studenten hebben er seks in.” Weten we dat zeker, vraagt FASoS-directeur Constance Sommerey zich nog af. “Zijn er mensen betrapt, zijn er achteraf dingen aangetroffen? [Met een knipoog] Je kunt immers ook met z’n tweeën mediteren.” Maar de studenten zijn zeker: “Het is bevestigd”, klinkt het cryptisch."

De voorhuwelijkse consumptie is bevestigd, en dat gaat gevolgen hebben.

"Hoe dan ook: ze zien de cabine liever vandaag dan morgen verdwijnen. “Alleen al vanwege de gedachte willen studenten er niet meer in.” Bovendien: het neemt veel ruimte in de toch al krappe lounge in, “daar kunnen veel beter studieplekken komen.” Daarnaast is het einde van het Mindfulnest sowieso al in zicht: het werd betaald met NPO-gelden, bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. “Maar dat geld is niet langer beschikbaar. Er is al besloten dat de cabine verdwijnt in maart 2025.” Gezien de klachten zal Sommerey het bedrijf achter Mindfulnest vragen om het nu “zo snel mogelijk weg te halen.”

Gezien de Instagrampagina van Mindfulnest staan/stonden de cumbines ook in de TU Delft, Erasmus, Utrecht, VU, HvA en gemeente Amsterdam. En wie weet welke goddeloze taferelen er daar plaatsvinden.