Vroeger, lieve haatblogkindertjes, VROEGER, had je dus telefoons. Maar geen telefoons die je in je zak stopte en waar je p0rno op kon kijken, NEEHEE! Telefoons van het HUIS. Met knoppen, of zelfs een draaischijf, en een netnummer. De vaste huistelefoon is inmiddels definitief iets van het verleden. Dat blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt. Voor het eerst beschikt minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens over een vaste telefoon. Een zoveelste offer aan de multimediale samenleving. De huistelefoon was zo slecht nog niet. Zo kon je bijvoorbeeld niet thuis zijn, en dus ook niet bereikbaar. Op die telefoons was het lang niet zo makkelijk om te worden opgelicht door iemand die zich voordoet als een familielid in geldnood. Als iemand dat toch probeerde kon je die telefoons met een harde knal op een haak leggen. Er waren zeker ook nadelen, je kon op die telefoons bijvoorbeeld geen GeenStijl lezen of filmpjes van Charles Groenhuijsen kijken. De huistelefoon gaat hoe dan ook het graf in, het liefst samen met de televisie.