Nu het licht wordt tunen we in bij de field days van de Amerikaanse nieuwszenders. Allerlaatste Milton-updates van het orkaanburo hierrrr. En daaro de vierluikstream van de Amerikaanse Buienradar met audio. If you are in the Storm Surge Warning area, this is an extremely life-threatening situation & you should evacuate if ordered to do so by local officials. (Nationale Weer Service). Voor meer live camerabeelden klik HIERRR (Saratoga) of kijk de HazCams. WIE BLIJFT ZAL DOODGAAN verherverbetert de NOS. En we zagen ergens een statistiekje dat 48% gewoon blijft. We zien mensen die hun Corvette inpakken met vershoudfolie en huizen waterdicht maken met de spuitbus. Ook geinig: spanbanden over het huis, en het ziekenhuis te Tampa heeft AQUAFENCES geïnstalleerd. Wie trouwens ook blijft in Florida: good old Lieutentant Dan! Live updates bij stormchaser iCyclone. Later meer.