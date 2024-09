Goaltjesdieven strijden voor plek in kwartfinale WK

Nu LIVE LIVE LIVE bij de NOS en op NPO1 Extra het Nederland van Geert, Fleur, Martin en Abdelkader Benali. Dit is het NEDERLANDS ZAALVOETBALTEAM. Het Nederland van Issam Dahmani, van Tevfik Ceyar, van Saber Ben Khalou, van Abdessamad Attahiri, van Lahcen Bouyouzan, van Aimane M'Rabet-Eloued, van Mohamed Chih, van Ayoub El Boubsi, van Karim Mossaoui, van Ishak Belhaj, van Said Bouzambou, van Ayoub Boukhari, van Iliass Bouzit, van Oualid Tarifit, van Ismail Ouaddouh, van Ayyoub Tamoukh en, nou ja, van nog een paar andere Nederlanders. Deze strijders vechten dus voor ONS SHIRT, úw shirt, en ONZE KLEUREN, úw kleuren, om Nederland naar de kwartfinale van het WK te knallen. Tegenstander Oekraïne. Vandaag even geen medelijden met Oekraïne. HUP HOLLAND HUP!

UPDATE RUST - 0-1 voor de Oekjes

UPDATE - 1-3 verloren