Jazeker dat het zaterdag is. Want dan komen ze weer onder hun stenen vandaan. Hedenochtend hebben 60 terroristen van Extinction Rebellion de beroemde passage onder het Rijks Museum bezet. Weekendactivisten in gele pakken blokkeren de beroemde doorgang waardoor het Rijks Museum niet open kan, en duizenden bezoekers de pineut zijn. En dat allemaal omdat ING het Rijks Museum sponsort. Onbekend is of er al waterwerpers (standje regendouche) en/of pelotons ME met slijptollen onderweg zijn om semi-hardhandig in te grijpen. Later meer...

Update 11:30 - Na drie uur bezetting nog steeds geen HEE, DAAR IS DE ME meldingen in de live ticker

Update 12:05 - En we hebben alvast een naam: Activist Martijn Dekker (43)

Update 12:45 - Geen Halsema, locoburgemeester Moorman: "XR moet ophoepelen bij Rijks Museum. Ga maar naar Het Museumplein"

Update 13:30 - Hoera! ME gearriveerd bij Rijks Museum

Update 14:20 - Jaaaaaaa, daar is de slijptol met terroristenverwijderaarschijf. Onbekend of Rijks Museum nog opengaat

Update 15:35 - Einde. 33 arrestaties Rijks Museum weer open