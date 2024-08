Och, het is weer eens VIJF OVER TWAALF HOOR. Jongens en meisjes in Blauwe Pakken bezetten as we speak de Botlekbrug in Rotterdam. Blauw, omdat ze tegen GAS zijn, LNG-gas om precies te zijn en dat schijnt blauw te zijn, kijk maar. Ook zijn er houten palen op de brug geplaatst, waar iemand in is geklommen. Een van de aanwezige actievoerders is Jessie van Schaik (19), een bekende klimaatterroriste die je absoluut niet de Nederlandse Greta Thunberg mag noemen. Hetwelk we ook niet zullen doen want zover wij weten smeert Thunberg geen verf op d'r harses. Actie is verder totaal nutteloos, want u kunt gewoon de Botlektunnel nemen. Later meer!