Moet je luisteren: ze is er hartstikke duidelijk over geweest. Het is voor haar een religieus iets, ze draagt dit 24/7 (roept enkele vragen op over persoonlijke hygiëne, maar moet verder kunnen, red.). Ze heeft nota bene speciaal een stageplek gezocht waar het ook mocht. En tuurlijk, als een docent haar eens in de ogen wil kijken is ze heus de beroerdste niet. Maar een spreekbeurt te overstaan van de hele klas? Come on. Even serieus. Dan ben je als onderwijsinstelling heel bewust de grenzen aan het opzoeken. Natuurlijk hoeft niet alles een safe space te zijn maar je kunt je op z'n minst in zo'n meid proberen te verplaatsen.

Hoofdpersoon van dit kostuumdrama is overigens tiktokker en toekomstig meme @oumayaahliv, een Nederlandse bekeerling met Poolse wortels en 19,2 duizend volgers. De video hierboven gaat rond op sociale media, maar staat inmiddels niet meer op haar account, al is daar wel allerlei andere inspirerende content te vinden.