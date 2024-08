Zo, dan knippen we de treurbuis maar weer eens aan voor officieel internationaal clubvoetbal met het geplaagde blutte Ajax, dat onlangs nog van de Poolste stad van Nederland verloor (Breda - red). Jagiellonia Białystok uit, altijd lastig... (uitspraak: [jaɡʲɛˈlɔɲa bʲaˈwɨstɔk] is een kluppie uit het Veendam van Polen, en die Poolse hoolies mogen er zijn. Er passen er maar 22.000 in het stadion, maar ze maken een lawaai als een miljoen. Gansch het noordoosten van Polen is morgen vrij als de thuisclub wint van Ajax, en met die nieuwe coach Farioli (staat niet op de kaart, 2 x opklikken) kan het zo maar gebeuren. Nog niet zo lang geleden, half juni, zong het halve stadion "wie niet springt die is een stukadoor" nadat Woutje Weghorst tegen de Polen de EK-bal erin knalde. Benieuwd of de meegereisde Ajax-fans dat vanavond ook aandurven. Intunen op de Ziggo, vage sportzendert of de transistorradio Oant moarn.

GODTS: 1-2

AKPOM: 1-3

AKPOM: 1-4