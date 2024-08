Nou, dat was nog een hele zit. Maar ze hebben 'm gevonden hoor. Daar ligt-ie, pontificaal in het midden van de megagrote antieke vergadertafel in Het Catshuis. Het 1ste puzzelstukje van Het Nederland van Jan van Haasteren (25000 🧩 🧩) aka Schoof 1. Welk puzzelstukje het nou is komen we niet te weten, want Schoof 1 lekt niet. Waren Rutte 1234 naar de systeempers toe nog zo incontinent als een verzorgingshuis om 05:00 uur 's nachts, bij Schoof is alles dichtgekit met kilo's TenaLady en purschuim. En dus moeten de mediaas maar wat anders verzinnen. Lekker hakken bijvoorbeeld! Bij de Volkskrant over Fleur, bij de NPO over de PVV, bij Trouw over Wilders, bij RTL over Faber, bij de NOS over Faber. Pluriform allemaal weer. Morgen verder!