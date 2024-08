De Amsterdamse crimineel Anis B. is opgepakt in Dubai. Bij een poging om B. om te brengen in 2021 werd zijn vriendin Ayla Mintjes met 1 kogel dodelijk getroffen. Zelf zou Anis een van de schutters zijn geweest bij de vergismoord op Serdar Ay, waarvan onderzoekers zeggen dat de daders "knullig" omgingen met het moordwapen. Vluchten kon hij daarentegen beter want meneer verdween direct daarna naar de zandbak. Grote jongen.

Een andere betrokkene bij de moord op Serdar Ay is Dominique 'Do' K., die inmiddels een kroongetuigendeal heeft gesloten met Justitie. Do en Anis B. zouden beide onderdeel zijn geweest van een moordcommando van 'Ali de Iranees' met als doel drugsbaas Piet Costa om te brengen. Ali de Iranees en Piet Costa waren handlangers, maar werden aartsrivalen nadat er ruzie ontstond over een schamele 130 miljoen euro. In het conflict werd in 2020 ook de 25-jarige Ibrahim Azaïm gedood.

Mogelijk zal Anis B. als verdachte worden toegevoegd in het Eftermid-proces, dat door Justitie is opgetuigd om de geweldsincidenten rond de jacht op Piet Costa te veroordelen. Er is door Nederland nog geen uitleveringsverzoek ingediend. Als we dan toch bezig zijn: wanneer komt neefjesprikkende cokeboer Quincy Promes terug??