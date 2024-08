We hebben er zin in in! De boze PVV-tweets, hoofdschuddende VVD-quotes, Henk Krol en heerlijke reacties van overig polletiek Den Haag en andere opinieboeren inzake ZORGINSTELLING VERVANGT RESTAURANT DOOR AUTOMAAT. Helemaal nu ook de Staatsomroep er op duikt. Heel je leven in de mijnen gewerkt danwel aan de wederopbouw van dit Gave Land, na de hongerwinter als loonwerker jarenlang kromgelegen in Wieringermeer, NOP en Westland om 's lands uitgemergelde bleekneuzen te Nederland weer een blos op de wangen te bezorgen met AGF van eigen bodem. Baksteen op baksteen gestapeld om kapotgebombardeerd Nederland weer op orde te krijgen. En wat is dan je dank in de winter van je leven, om 18:00 uur in de paar zorginstellingen die Nederland nog telt? Trekt u maar een kroketje uit de muur, meneer! Diagonaaltje, iemand? NB: grillbikkel overigens via snacknieuws, de vetste website van Nederland. Oant moarn, wij zijn aandelen Mora aan het kopen...