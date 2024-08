Hee, een GS-topic met een kaartje van Nederland. Dat moet een topic van Pritt zijn, mordicus Nederlander en kenner van 's lands 's Heeren Wegen en bijbehorende streken. Volgens EenVandaag (NPO) is Ons Land helegaar niet vol, maar kunnen er nog makkelijk miljoenen bij. U dacht dat 18 miljoen al veel was, maar een of andere hakkelende brilmeneer bij EenVandaag ziet kans voor 20 miljoen mensen in Nederland, op dat hele kleine stukje aarde. "Gewoon een kwestie van ruimtelijk ordenen". Maak van Nederland 1 grote keurig opgeruimde stad, met allemaal van die keileuke opgeruimde 15-minuten wijkjes waar niemand meer een auto heeft, en iemand 2 kuub boerengrind op de elektriese bakfiets transporteert danwel water haalt met een 50-liter vat op haar hoofd. Nee nee nee. Daar is Nederland veel te mooi voor. Hoe mooi is te zien op bovenstaand kaartje met de vele schitterende landschappen van Nederland. Hiero in highres - downloaden, uitprinten en morgen overhoring. Wat een land, en wat een mensen... HET BILDT, MASTENBROEK, DIEVERDER DINGSPEL, nooit meer vergeten die landschappen die Hilversum KAPODT wil bulldozeren. Kent u dat liedje van Guus Meeuwis over Brabant? Daar zit deze alleszeggende liedtekst in: 🎵 De Peel, en de Kempen en de Meijerij, maar 't mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij 🎵. Dat gaat ergens over, dat gaat over ergens vandaan komen, over ergens thuishoren. Ook al is het fukking Maaskantje. Dit land is ons land.