Gert-Jan Segers liet ooit een geheim formatiedocument in de trein slingeren, waarna het opdook in de Volkskrant, Kajsa Ollongren maakte de hele natie deelgenoot van een gesprek over de toekomst van Pieter Omtzigt, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dagelijks forensen honderden ambtenaren per intercity door het land en zo omgevingssensitief als ze op de zaak zijn, zo roekeloos worden ze zodra de conducteur op zijn fluit blaast.

Neem bovenstaande foto bijvoorbeeld. Ons toegestuurd door een vriendelijke en anonieme treinreiziger. Van een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Gegeven onze journalistieke oerdrift begon het speurwerk hier op de redactie natuurlijk meteen. En wat schetst onze verbazing?