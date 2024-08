Dus: we bouwen niet alleen veel te weinig woningen, maar de woningen die wel wel bouwen zijn ook nog een stuk kleiner. "Een gemiddelde Nederlandse woning was in 2023 ongeveer 15 tot 20 vierkante meter kleiner dan in voorgaande jaren." Superfijn voor iedereen die in een tiny house wil wonen na al die leuke reportages in het Algemeen Dagblad, naatje pet voor mensen die gewoon hun collectie zeldzame vazen en/of smurfenpoppetjes met een fabrieksfout willen stallen. En dan is er natuurlijk altijd wel een hoogleraar te vinden die u komt vertellen dat het tijd werd ook, dat we allemaal veel te groot woonden (zie: deze hele discussie) omdat het "Europees gemiddelde" 43 vierkante meter per persoon is (daar zijn ook nog: vragen over). Ja nou en. Het Europees BBP per persoon is ook 35% lager dan het Nederlandse, moeten we daar ook naartoe met zijn allen?