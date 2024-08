Het is crisis op kantoor. Om je heen zie je collega's met ernstige gezichten. Een enkeling breekt en loopt huilend naar het toilet. De baas heeft jullie net op de hoogte gesteld van een onvermijdelijk massaontslag. Slechts 2 van de 23 werknemers op de afdeling kunnen blijven. Plots hoor je iets piepen, en een toeter. Een man op een eenwieler balanceert zijn weg naar het midden van de kantoortuin, in zijn handen jongleerballen. Het is Juri, de profnar.

Als het aan deze halve advertorial van de NOS ligt, is dit binnenkort een realistisch scenario op de Nederlandse werkvloeren. Mensen raken massaal in een burn-out, grensoverschrijdend gedrag viert hoogtij en de beschikbare loketten voor het melden van misstanden worden niet gebruikt vanwege een verstikkende angstcultuur. De remedie: de PROFNAR, een hofnar zoals in de middeleeuwen maar dan voor het bedrijfsleven. De NOS heeft iemand gevonden die er rijk mee wordt.