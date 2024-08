U kent ze wel. Die types die met een camera de jungle in gaan en dan ieder beest dat ze tegenkomen moeten grijpen. Vaak nogal hyperactieve lui die hun bek maar niet kunnen houden over de wondere wereld van het dierenrijk. Het begon ooit met Steve Irwin, die graag bovenop krokodillen kroop en uiteindelijk werd doodgeprikt door een pijlstaartrog. De BBC had op een zeker moment ook zo'n vogel, in de persoon van 'krokodillenexpert' Adam Britton. Hij besprong dieren voor David Attenborough op de BBC en maakte daarna programma's voor National Geographic en Animal Planet. Het probleem: hij nam zijn werk mee naar huis.

In 2022 werd Britton gearresteerd in Australië nadat beelden opdoken waarop hij honden seksueel misbruikte en martelde. Het bleek te gaan om een uiterst lugubere hobby. In zijn omgeving vroeg Britton regelmatig aan mensen of hij zich als dierenexpert mocht ontfermen over hun hond. Uiteindelijk eindigden die huisdieren in een speciale martelcontainer. Er werden meer beelden gevonden, waaruit de rechter kon opmaken dat Britton zeker 42 honden heeft gemarteld en 39 daarvan heeft vermoord. Wat er van de dieren overbleef voerde hij aan zijn andere dieren. "De rechter waarschuwde mensen in de rechtszaal geregeld de ruimte te verlaten vanwege de gruwelijkheden die werden behandeld. Volgens aanwezige verslaggevers renden meermaals mensen huilend de zaal uit."