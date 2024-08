De melodie een lofzang op het moreel rafelige leven, de tekst een waarschuwing er tegen. Het origineel uit 1948 door Stan Jones helemaal onderaan, met de eerste cover ooit uit 1949 daar weer net boven. Graag gedaan.

As the riders loped on by him

He heard one call his name

'If you wanna save your soul

From hell a-riding on our range

Then, cowboy, change your ways today

Or with us you will ride

Trying to catch the devil's herd

Across these endless skies