Wie had dat gedacht. Wout Weghorst is naast reddende engel van een matig Nederlands elftal ook de hoop in bange dagen voor het Nederlandse onderwijs. "Profvoetballer Wout Weghorst (31) werkt aan de vestiging van een holistische school in Twente. De spits van Oranje bezocht in de afgelopen maanden meerdere locaties, om te kijken of deze geschikt zijn."

Juist. Terwijl Wout druk bezig is met welnietwelniet een transfer naar Ajax, is hij ook actief als bestuurslid voor de stichting Heel Wijs. De stichting staat niet achter het huidige onderwijsbeleid. Ze willen dat kinderen niet meer worden lastiggevallen met toetsen en cijfers. Allemaal ideeën met een hoog Doutzen-gehalte. "Bij Wijs geloven we in een liefdevolle en stimulerende omgeving waarin kinderen gedijen, met respect voor natuur, gezondheid en individuele talenten. Onze educatieve aanpak omvat 80% buitenlessen (je zou maar hooikoorts hebben, red.) om een diepe verbinding met de natuur te bevorderen en kinderen bewust te maken van hun ecologische voetafdruk."