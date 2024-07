Toen ik in een vorige soep tussen neus en lippen schreef dat ik een personal trainer heb en keihard aan het sonjabakkeren ben in de sportschool, reageerde een lezer vol ongeloof. Een andere suggereerde vilein dat ik aan de ozempic zit, de zombiedope voor vetzakken . Aan mijn lijf geen polonaise en de enige troep die ik bij tijd en wijlen slik, is paracetamol. En een paar keer per maand, hoogstens drie, rook ik voor de gezelligheid een pijpje krek met de verschoppelingen van Olhão, zoals staat vermeld in het diepte-interview dat kompaan Wierd Duk met mij deed voor de Telegraaf, en dan is het dus waar.

Even voor wat annus mirabilis, de prikkelende titel van dit cursiefje, betreft:

Mijn opus magnum Annus horribilis voor GeenStijl was natuurlijk naar analogie van Annus Mirabilis. Het jaar der wonderen komt uit het gedicht van John Dryden. Voor deze Britse dichter was 1666 het ‘jaar der wonderen’ vanwege de grote Britse zeeoverwinning op de Nederlanders en de Grote Brand van Londen.

In de eerste aflevering van Annus Horribilis schreef ik: Waarom ben ik vooral bang voor de dood als ik een kater heb? Ik heb nu al 4 weken slijm in de keel, een gemene rochel en pijn bij het slikken. Natuurlijk ben ik die symptomen gaan googelen en ja hoor: kanker... Ik kan kiezen tussen keel-, slokdarm-en longkanker en ik heb hoogstens nog een maand te leven. Ik rook natuurlijk al bijna vijftig jaar als een ketter, maar verder eet ik best gezond en ga ik iedere avond om een uur of negen naar bed. Nou ja: bijna iedere avond. Letterlijk met de kippen op stok, want veel andere opties zijn er niet in de Algarve, het poepgat van Europa.

Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en voel ik mij fitter dan ooit. Vorig jaar had ik voortdurend verschrikkelijk fysiek ongemak en velen onder u dachten echt dat ik alles verzon. Maar ik ben fabulant Boudewijn Büch niet hoor want eigenlijk wilde ik echt best dood maar ik moest eerst nog de Annus voltooien.

Ik versleet de deurmat van mij Nederlandse geneesheer en de uitslagen van mijn bloed, pis en stront waren wonder boven wonder altoos perfect. Zelfs de lever functioneerde optimaal. Echter: de goede man wees steeds met een verontrustende blik naar mijn vetschort. Ik deed daar wat smalend over, want al mijn klachten konden toch nooit door morbide obesitas en een BMI van 35 worden veroorzaakt? Dan zouden Asha ten Broeke, Frenske, Jack Wouterse en Hubke Bruls zich net zo rot moeten voelen als ik, maar dat blijkt niet uit hun vrolijke en onbekommerde gedrag. De dokter noemde dat vluchtgedrag en projectie, dat wijzen naar Bekende Nederlanders, en waarschuwde mij nog één keer : “Tuurtje, ernstige obesitas gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen, en zogenoemde comorbiditeiten. Deze kunnen het leven aanzienlijk verstoren en zelfs verkorten. De klachten bij obesitas kunnen ingedeeld worden in lichamelijke en psychosociale klachten. Deze klachten hebben een negatief effect op de levenskwaliteit van de patiënt. Lichamelijke klachten ten gevolge van obesitas zijn onder andere: verhoogd risico op hart- en vaatziekten, longproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsklachten, galstenen, spijsverteringsproblemen, slaapapneu - je wilt toch niet zo eindigen als die dikke schrijver van Tonio, Tuurtje - en menstruatiestoornissen in geval je aan het transgenderen bent, etcetera etcetera? Onder psychosociale klachten verstaan we voornamelijk het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld, wat kan leiden tot een minderwaardigheidsgevoel, depressie, sociaal isolement en discriminatie. En dat alles is bij jou het geval, zo lees ik in jou diverse cursiefjes, en met name in jouw schitterende column in Arts & Auto.”

Dat van A. F. Th en de apneu moest ik even googelen, want het laatste boek dat ik van die legendarische mastodont las, was Asbestemming.

Dit vond ik: A.F.Th. van der Heijden worstelde een tijdlang met zijn gezondheid. Hij bleek last te hebben van slaapapneu, die stemmingswisselingen en overgewicht veroorzaakte. In zijn boek Kwaadschiks lijdt het hoofdpersonage Nico Dorlas, net als de schrijver, aan apneu. De hoofdpersoon krijgt een PAP-apparaat met een behorend masker. Het apparaat verandert in een voorwerp waarbij Nico Dorlas het masker gebruikt om zich achter te verschuilen. Arnold Heumakers schrijft in zijn recensie (op 10 november 2016): “Dorlas met zijn apneu en zijn verlatingsangst heeft beslist iets tragisch, mede gezien zijn traumatische jeugd, maar als we hem op zeker moment zien opereren met zijn anti-apneu masker op, ‘zijn zwaarte nu vermeerderd met het gewicht van een nepstofzuiger, twee geladen pistolen, een extra gsm en zo’n halve liter onuitgescheiden wodka’, dan krijgt het verhaal ook iets onweerstaanbaar potsierlijks.”

Ik knoopte de wijze raad van mijn geneesheer in mijn oren en in februari dit jaar hakte ik de knoop door: ik schreef me in bij de sportschool in Olhão en nam er op de koop toe een diëtiste en een personal trainer bij. Ik walgde echt van mijn vieze gore vette pens en toen ik bijna de 100 kilo aantikte, kon ik niet eens meer zelfstandig mijn reet afvegen en mijn veters strikken en liet ik dat op eigen kosten doen door een Thaise ladyboy. De zomer kwam er aan en ik scheurde uit al mijn vrolijke overhemden. Om nou te gaan flaneren in Demis Roussos-gewaden ging mij ook wat ver, dus dat werd één van mijn doelen: optimaal gebruik maken van mijn walk-in closet want in mij schuilt behalve een nazi ook een ordinaire bitch.

We kijken even naar Demis Roussos.