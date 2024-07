Het betere sportnieuws laat nog op zich wachten, maar de Olympische Spelen heeft al wel JUICE. "De Italiaanse vlaggendrager Gianmarco Tamberi heeft bij de openingsceremonie van de Spelen zijn trouwring in de Seine laten vallen. De regerend olympisch kampioen hoogspringen biedt daarvoor zaterdag zijn excuses aan via Instagram."

Hee schat, wat er nou toch gebeurt... Ik sta op die boot en PLOEP, mijn trouwring valt ineens in het water. Ja, het spijt me heel erg. Nu moet ik dus de komende 2 weken in dat Olympische dorp vol kneiterhitsige kogelstootsters en wellustige synchroonzwemsters verblijven ZONDER dat die kunnen zien dat ik getrouwd ben! Nee ja, NATUURLIJK ga ik dat tegen ze zeggen. Nee, niet huilen nou... Schat?

Zijn versie: "Ik zag 'm de verkeerde kant op stuiteren, richting het water. Alsof dat de enige plek was waar de ring wilde zijn. Als het ergens moest gebeuren, dan kon ik geen betere plek bedenken. Hij zal voor altijd op de bodem van de rivier liggen in deze stad van de liefde."

Wij hebben je door, Gianmarco.