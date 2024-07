Hier de langverwachte en een van de meest geschifte auto's aller tijden gemaakt. De Red Bull RB17. Een krankzinnige bak ontworpen en gebouwd door het Formule 1-team van Red Bull, het laatste kunstje van superdesigner Adrian Newey, voordat die z'n laatste blikje energiedrank in de prullenbak heeft gemieterd. Er worden er slechts 50 gemaakt (Max Verstappen zal er wel weer eentje krijgen) en de specs zijn insane: een V10-motor, 1.200 pk, 15.000 toeren, 350 km/h, rondetijden vergelijkbaar met de F1. Prijs van het ding was zo'n zes miljoen euro en dan krijgt u een complete 'experience' plus een auto die waarschijnlijk niet eens op de openbare weg mag. Maar ja, waarom ook niet he. NA DE KLIK VrijMiBonus: Goodwood Festival of Speed Livestream!