We lezen in de krant: "De Oranjebewaarder is d茅 hit van het EK." Nou mooi niet. En het is 贸贸k niet dat gekunstelde hippienummer van Chef'Special en Armin van Buuren dat het propagandateam van KNVB ons door de strot probeerde te drukken. "Onze track belichaamt het geloof dat we in elkaar moeten hebben om dromen uit te laten komen en ik hoop dat de positieve toon heel Nederland doet ontvlammen. Die cup is van ons!", aldus Armin van Buuren, ga toch weg met je loze gelul in de ruimte. "Can you feel it getting stronger, I cannot hold it back any longer, When our colours fly we can touch the sky, I see it in the stars, yeah, we can be larger than life." Wat een quatsch. Ons volk is SOEVEREIN! Nederland heeft democratisch gekozen voor VAN LINKS NAAR RECHTS: "Allemaal van links naar rechts. De tent, die wordt gemold. Naar links! Naar rechts!" Dat zijn pas teksten, dat is verbroedering, dat is waarom Oranje Oranje is, dat is de positieve toon die in heel Nederland ontvlamt. Van links naar rechts belichaamt het geloof dat we in elkaar moeten hebben om dromen uit te laten komen. Door van links naar rechts zijn wij op aard, de hele wereld herkent en erkent het, en precies d谩谩rom gaan wij die cup pakken. Allemaal van links naar rechts, Engeland wordt gemold.