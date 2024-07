Zo zal het de komende maanden nog wel even doorgaan: Netanyahu zegt al twee weken dat het op het punt staat Hamas tot 'verslagen' te verklaren, maar Hamas-cellen blijven sporadische aanvallen op IDF-troepen uitvoeren, waarmee die verklaring 'over de maand heen' getild wordt. Hamas is op brigadeniveau, als grootschalige militaire entiteit natuurlijk volkomen vernietigd, maar cellen van twee tot vier man met een RPG'tjes, 'zero range' wapens en ongeleide raket/mortieraanvallen blijven een ander verhaal.

Zo'n ander verhaal zelfs dat de IDF vandaag een nieuwe operatie in Gaza Stad lanceerde: "The IDF said it had intelligence of new Hamas and Islamic Jihad activity and infrastructure in Gaza City, including weapon caches and detention and interrogation rooms used by the terror groups. (...) Gaza City residents said on Monday morning that they were seeing some of the heaviest fighting since the start of the war amid the new operation, including artillery and tank fire in the area, as well as airstrikes." Ook meldt de IDF dat het "de afgelopen dagen" in Rafah zo'n 30 strijders gedood heeft - vorige week stond de teller op in totaal zo'n 900 gedode strijders in Rafah.

Maar dan even naar de andere kant van Rafah, Egypte, dat heeft toegezegd open te staan voor samenwerking met Amerika bij de aanleg van een ondergrondse barrière langs de Gazagrens: "Egypt has sent a message to Israel that if an agreement for a hostage deal and ceasefire is reached, Cairo will work with the United States to help build a high-tech underground barrier to prevent the smuggling of weapons into Gaza, Army Radio reports."

IDF-troepen hebben tot nu toe "minstens 25 tunnels" tussen Rafah en Egypte ontdekt. Netanyahu wil dat aantal naar beneden bijstellen tot 0. Meer Rafah-beeld na de breek.