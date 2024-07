Nederland proficiat! We vieren vandaag ook nog eens Woningtekorti Toedeledoki. Vanaf volgende week leven we onder het juk van Mevrouw de Minister Faber (Asiel & Migratie) en gaat de zon weer schijnen voor woningzoekenden, starters, doorstromers en spoedzoekers. De Wekelijkse Asielinstroom Van Ongeveer 800 (deze week nog 700, uiteraard) gaat opdrogen als een Limburgs beekje in julij, en uw oude moedertje kan gerust in dat 5-kamerhuis blijven wonen. Ter Apel en Budel worden verkocht aan Landal, overige COA-locaties worden omgekat naar gezellige, betaalbare familiecampings. Alle Van der Valk-hotels worden gevorderd voor de dak- en thuislozen die er onder Rutte1234 bijkwamen. En de boventallige ambtenaren (allemaal) bij COA en IND krijgen een snelcursus timmeren & montage en gaan aan de slag in de bouw. Kijk dat zonnetje volgende week maandag!