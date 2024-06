Gooi er bij onze hoofdjoris GU een kwartje in en meneer kan uren lullen over Sepultura en hoe dat allemaal gegaan is, dat het begon met death metal, dat ze met Schizophrenia (1987) richting de thrash gingen, dat Max in 1996 uit de band stapte omdat z'n vrouw (en bandmanager) Gloria te veel invloed zou hebben, Max het project Soulfly begon en (pas) tien jaar later Max' broer Igor ook uit de band stapte, en ze samen verder gingen als Cavalera Conspiracy. Sepultura was inmiddels geen zak meer waard en tegenwoordig zijn de gebroeders Cavalera al die oude rammers opnieuw aan het opnemen en uitbrengen. Met vandaag dus het legendarische album Schizophrenia, een van de ijkpunten van de Braziliaanse metal. That being said, GU heeft een nieuwe favoriete band, namelijk KITTIE. Tot volgende week.