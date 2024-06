Dat was even schrikken, eerder dit jaar, toen er een rapport verscheen dat erop hintte dat het één geile bende is op de Leidse faculteit archeologie. Iets later kwam er een opiniestuk van acht vrouwelijke archeologen, die met klem benadrukten dat het geen geile bende is op de Leidse faculteit archeologie. Nu sprak universiteitsblad Mare weer met zeven (oud)medewerkers van de Leidse faculteit archeologie, en wat blijkt: toch een geile bende.

Nu hebben deze vrouwen ontegenzeggelijk zand in hun vagina, maar toch. "Ik heb een aantal jaar geleden gezien hoe een docent de ouders van een onervaren student geruststelde dat alles goed zou gaan op veldwerk," vertelt een van hen. "Die student was nog nooit lang alleen van huis geweest. Op de eerste avond lag ze bij de docent in de tent."

Kom er maar in, Miko Flohr. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen?