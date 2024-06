U hoeft echt niet alle potjes te bekijken - Slovenië tegen Servië vanmiddag bijvoorbeeld niet. Slovenen zijn veel beter in fietsen dan in voetballen en Serviërs blinken vooral uit in regionaal hegemoontje spelen. Maar nu kunt u er weer even voor zitten, met Samantha naar de naaiclub: Spanje tegen Italië, twee van de titelfavorieten. Man om op te letten natuurlijk de levende David van Michaelangelo: Riccardo Calafiori. Niet omdat-ie zo goed kan voetballen, wel omdat het die fraai opgedroogde knaap is die u misschien kent van dat interview waarin z'n stikjaloerse vriendinnetje zichzelf presenteerde aan de wereld. Het meiske in kwestie luistert naar de naam Benedetta Boeme, een reuzeinteressant figuur die haar kleren vaker niet dan wel aan heeft. Ze heeft poten als zuilen van de Tempel van Paestum, een lichaam als een Jamin-winkel, lippen als van die slangen die je in de zijgootjes van de bowlingbaan propt en tatoeages rechtstreeks afkomstig van de Hand van God. Nou ja, wij hebben Bartina Koeman, toch de godmother van alle spelersvrouwen wereldwijd, de James Gandolfini van dit EK, dus dikke lul voor die Italiaanse stoten! Stijlloze voorspelling: 2-1 Spanje.

UPDATE - JAAAAA DOELPUNT CALAFIORI! Eigen goal. 1-0 Spanje