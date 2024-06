We gaan beginnen! SC Arbeidsmigratie vs FC Hoofdband in het legendarische Volksparkstadion te Hamburg. Uw stijlloze verslaggever ter plekke (Mosterd, op de foto rechts van het midden, herkenbaar aan oranje pak) heeft al 15 bier op, dus we zullen het met de NOS-beelden moeten doen. Het veld is beroerd, de sfeer is goed & de fanwalk was fantastisch. Deze pot moet gewonnen worden, want hierna wacht Frankrijk en als dat misgaat zijn WE wel zo'n beetje klaar op dit EK. Er zijn 15.000 oranjefans in het stadion + nog eens 25.000 hossende haarbanden elders in Hamburg. Opstelling NL: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman, Simons, Manvis, Gakpo. Opstelling Polen: Lewandowski op de bank. Allerhande voorpret op ORANJESTREAM + transistorlinkje.

1-0: Buksa 16'

1-1: Gakpo 29'

1-2: WEGHORST 83'