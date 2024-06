Volgens ditjesendatjes.nl nu.nl heeft een Amerikaanse rechter gisteren besloten dat bijna alles dat Alex Jones in dit aardse leven bezit onder de hamer gaat, en het Nederlands Dagblad schrijft ongeveer hetzelfde, maar hoe zeker kunnen zij dat weten, het is niet alsof ze er zelf bij waren, toch? Geen krant of tv-programma met een eigen Amerika-correspondent brengt dit "nieuws", dus vul zelf maar in. Zou een complotdenker u de beste 4,5 uur van uw leven kunnen geven? Nou dan. Het gaat hartstikke goed met Alex Jones. Zijn vijanden schrikken nergens voor terug. Ze deinzen nergens voor terug. Ze maken van kikkers flikkers. Koop een waterfilter!